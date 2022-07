L'edizione odierna di Repubblica fa il punto sul futuro di De Ligt, confermando che la distanza tra Juventus e Bayern Monaco è ancora ampia e che i bianconeri sognano Koulibaly per sostituire il centrale olandese. Con Milenkovic sullo sfondo. "Spalletti e De Laurentiis stanno provando in tutti i modi a convincere il senegalese a rinnovare con il Napoli, ma le sirene inglesi del Chelsea potrebbero avere la meglio - si legge -. Cherubini più concretamente virerà su un altro difensore della scuderia di Ramadani, cioè Milenkovic. Il centrale ha rinnovato lo scorso anno fino al 2023, con la promessa reciproca di parlarsi durante questa sessione di mercato: le offerte non mancano e con 15 milioni potrebbe lasciare Firenze dopo sei anni. Juve che cerca anche un altro centrale e oltre ai ricorrenti nomi di Gabriel e Kimpembe, che piacciono ma costano tanto e non conoscono il campionato italiano, è rispuntato quello di Acerbi, in uscita dalla Lazio".