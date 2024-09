Seconda affermazione dell'Italia, sotto il segno delle pedine interiste, ancora protagoniste: Frattesi segna su assist di Dimarco, Bastoni si disimpegna molto bene come al solito. Di seguito la prima pagina de La Gazzetta dello Sport: "L'Italia fa il bis: 2-1 a Israele. Frattesi scatenato. La riserva dell'Inter non sbaglia un colpo in azzurro".