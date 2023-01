E' un 6,5 anche il voto di Darmian : si divora un gol, ma "gioca una partita gagliarda". Vale lo stesso per Barella : "Garantisce corsa e dinamismo e offre a Lukaku un pallone con il contagiri che il collega doveva onorare meglio". Si torna ai 7 con Calhanoglu ("Bravissimo a contrastare Osimhen a due passi da Onana, mentre in regia al solito è inappuntabile") e Mkhitaryan ("Stranamente pasticcione, lava tutto nella ripresa con la “sciabolata” che dà il via all’azione del gol").

Tanti ottimi voti su Tuttosport nelle pagelle dell' Inter dopo la partita contro il Napoli . Il primo è un 7 per Onana , "spettatore non pagante fino alla parata decisiva (di puro istinto) su Raspadori prima del gong". Seguono Skriniar che "massaggia" Kvaratskhelia "come ai tempi era solito fare Samuel" e Acerbi che "rende Osimhen un lillipuziano". Mezzo punto soltanto in meno per Bastoni .

Doppio 6,5 tra Dimarco ("In una notte da Calimero, trova comunque modo di riscattarsi mettendo sulla testa di Dzeko il pallone dell’1-0") e Lukaku ("In tutte le occasioni create nel primo tempo mette il piede però, quando decide di mettersi in proprio, spara alto"). Bene anche Gosens, altro 6,5.

Il migliore è ovviamente Dzeko, 7,5. "Riprende il filo da dove l’aveva lasciato (la doppietta a Bergamo) segnando un altro gol - il 7° in campionato, decimo in stagione - dall’importanza vitale per la stagione dell’Inter". Voto 5,5 sia per Martinez che per Correa. Inzaghi si prende un bell'8: "Una partita che l’Inter gioca col piglio della finale, cosa che il Napoli non fa".

Nel Napoli spicca il 6,5 a Meret, quello a Kim. Tanti 5 a Zielinski, Politano, Osimhen e a Spalletti. "Perde nettamente la partita a scacchi con Inzaghi". Bene Sozza: 6,5.