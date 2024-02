Sono diverse settimane che si ascolta una tesi: non è più l'Atletico catenacciaro degli anni passati. E infatti, non a caso, Simeone come perno della difesa spesso sceglie Witsel, che di ruolo sarebbe centrocampista. un modo per partire fin da subito con una palla più pulita in costruzione.

La Gazzetta dello Sport, però, sottolinea la lentezza del belga, forse l'anello debole e più attaccabile da Lautaro e Thuram. Il Cholo ora va di possesso, gioca meglio ma subisce anche di più. In 25 giornate di Liga, 50 reti fatte e 26 prese. Quella colchonera è soltanto la sesta difesa del campionato spagnolo, dopo Real Madrid (16), Athletic Bilbao (21), Real Sociedad (22), Betis e Las Palmas (25).

E allora come sfruttare questa nuova anima degli spagnoli? Secondo la rosea, Thuram e Lautaro dovranno speculare sul primo giro-palla dell’Atletico, lì potrebbero crearsi situazioni gustose. Con le giuste pressioni, riusciranno in quello che ai tempi dell’Atletico di Godin e Miranda non era ammissibile, rubare palla all’Atletico ai limiti dell’area. Attenzione alle fasce, dove Molina e Lino sanno spingere e supportare l'attacco. Saranno quindi importanti gli inserimenti di Barella e di Mkhitaryan e i tiri da fuori di Calhanoglu.