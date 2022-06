Inzaghi è pronto ad abbracciare Mkhitaryan e a studiarlo in ritiro, con tante idee tattiche che gravitano nella testa dell'allenatore dell'Inter e che vengono oggi analizzate da La Gazzetta dello Sport. "Micki è prima di tutto un centrocampista offensivo, uno che ama andare senza palla nello spazio e presentarsi all’assalto della porta avversaria - ricorda il giornale -. Nel 3-5-2 di Inzaghi potrà giocare nei tre ruoli in mediana senza problemi: vice Barella per corsa e tempi di inserimento, vice Calhanoglu per capacità di andare al tiro da fuori e in gol, e poi vice Brozovic, che di questi tempi è già una bellissima notizia per l’ambiente nerazzurro".