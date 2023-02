Riccardo Orsolini torna a sognare la Nazionale, secondo la Gazzetta dello Sport. L'attaccante del Bologna, infatti, ieri ha coronato il momento magico che sta vivendo in questo 2023 segnando il suo quinto gol personale (settimo totale in stagione) davanti agli occhi del ct Roberto Mancini, in tribuna Dall’Ara per la gara vinta dai felsinei contro l'Inter. "È la mia prima rete all’Inter, finalmente. Sono contento per me, la squadra e i tifosi: oggi c’era tantissima gente, giornata fantastica, quasi memorabile. La meritavamo tutti", ha dichiarato a margine della partita.