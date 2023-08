La nuova pretendente per Romelu Lukaku è il Tottenham. Secondo La Gazzetta dello Sport, "gli Spurs hanno deciso di sondare il terreno per il 30enne belga, bisognosi un rinforzo nel ruolo dopo l’addio di Harry Kane. E Lukaku, che ai Blues resta fuori rosa, sarebbe considerato una soluzione a breve termine: costa relativamente poco (45 milioni) e ha esperienza di Premier League.

A patto ovviamente che avvalli la soluzione, visto che aveva detto più volte di non volerne sapere del campionato inglese, e consideri un contratto più basso dei 10,8 milioni che intasca ora. Ma per Rom il Tottenham è meglio della Saudi League, che il belga per ora continua a rifiutare e che considererebbe solo se non trovasse una squadra entro la chiusura del mercato".