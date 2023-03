Ad accogliere l’Inter a San Siro contro il Lecce ci sarà il solito sold out. Come informa La Gazzetta dello Sport, infatti, saranno oltre 70mila gli spettatori presenti allo stadio, in attesa di novità per il settore ospiti. Martedì, dopo i 4361 biglietti venduti, il prefetto di Milano ha ravvisato il «pericolo di azioni violente da parte delle tifoserie», disponendo il divieto di vendita dei biglietti, con annessi annullamenti e rimborsi.