L'attacco dell'Inter si è spento di colpo, nel momento caldo del campionato. E' quanto evidenzia la Gazzetta dello Sport nella sua edizione odierna, in edicola all'indomani del derby d'Italia in cui i nerazzurri sono finiti al tappeto contro la Juve senza mai dare la sensazione di poter segnare con un uomo del reparto avanzato. "Di certo i tre attaccanti di Inzaghi sono adesso la controfigura di se stessi", si legge. Analizzando le prestazioni dei quattro offensivi scesi in campo a San Siro, i colleghi della rosea fanno notare che, per una volta, Romelu Lukaku si è è decisamente mosso con più disinvoltura di Lautaro, definito 'un vero disastro' in una delle 'prestazioni più grigie della stagione'. Dopo aver tirato a lungo la carretta e segnato nove gol in questo anno solare, il Toro sembra ripiombato in uno di quei momenti che ne hanno contraddistinto la carriera in nerazzurro dove la porta si restringe e i gol non arrivano per un periodo prolungato.