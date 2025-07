La stagione dell'Inter sta per ripartire ufficialmente con il ritiro del 26 luglio, ma mercoledì ad Appiano è atteso Calhanoglu (che potrebbe anticipare a martedì per i controlli al polpaccio infortunato) insieme a Zielinski, Bisseck e Pavard, i giocatori che avevano in anticipo gli Stati Uniti durante il Mondiale per Club per i vari problemi fisici. Non ci sarà invece Frattesi, reduce da un'operazione e atteso per il rientro intorno a Ferragosto. Lo riporta oggi La Gazzetta dello Sport.

La squadra di Chivu svolgerà tutta la preparazione nel suo centro sportivo, con il programma delle amichevoli già stilato: il primo appuntamento sarà l'8 agosto allo Stade Louis II di Montecarlo contro il Monaco, mentre il 12 agosto i nerazzurri faranno tappa a Monza. Il 16 è invece fissato in calendario il test del San Nicola di Bari contro i greci dell'Olympiacos.