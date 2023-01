I titoli di coda potrebbero scorrere in anticipo sulla storia tra l'Anderlecht e Sebastiano Esposito, che dopo un anno e mezzo all'estero da più parti viene indicato come prossimo al ritorno in Italia. Tanti i club, tra Serie A e B, che hanno mostrato interesse per l'attaccante classe 2002 di proprietà dell'Inter, compresa la Ternana: secondo la Gazzetta dello Sport, l'affondo dei rossoverdi arriverebbe una volta ceduto Stefano Pettinari.