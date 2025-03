Oggi è il giorno in cui i capi delle curve di Inter e Milan andranno alla sbarra.

Come riferisce la Gazzetta dello Sport, proprio in questa giornata inizia a Milano il processo (con rito abbreviato) per 16 imputati. Tra di loro ci sono l'ex numero uno della nord interista, Marco Ferdico, quello della sud rossonera, Luca Lucci, e Andrea Beretta, 49enne di Pioltello omicida di Andrea Bellocco, anche lui tra i vertici della tifoseria organizzata dell’Inter.