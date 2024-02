Secondo gol in Champions League dopo quello di Lisbona, ma questo decisamente più importante. Marko Arnautovic, dopo aver fallito un paio di ghiotte chance, ha sbloccato il match con l'Atletico e si è sbloccato a sua volta, forse definitivamente.

Nell'azione dell'1-0 c'è quasi la fotografia dell'intero incontro, come spiega la Gazzetta dello Sport. L'austriaco è entrato benissimo nel match al posto dell'infortunato Thuram, creando tantissimo ma concretizzando il minimo. Il numero 8 ha fatto tutto e il contrario di tutto: errori da non dormirci la notte - sottolinea la rosea -, e però anche il sinistro sofferto della vittoria. "La gioia immortalata dal suo bacio all’erba di San Siro è iconica al punto da restare nella memoria, ma sarà difficile cancellare anche gli sbagli precedenti di Arna: tra una spaccata con palla alta e una palla sbucciata male di testa, ecco la maxi-occasione da lui divorata dopo un’azione che aveva pure iniziato", evidenzia il giornale.

"Ho pensato che andava male per me pure stasera, per fortuna poi ho fatto gol", ha ammesso Marko a fine partita. E ora Inzaghi, con Thuram ko, avrà bisogno del miglior Arnautovic.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!