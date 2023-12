Per Inzaghi c'è un tabù da sfatare. La Juve è stata fermata dal Genoa e l'Inter può scappare a +4 in classifica, ma il tecnico nerazzurro sa che dovrà fare i conti con la Lazio: contro il suo passato, il tecnico interista finora ha sempre perso all'Olimpico. Due ko cocenti, entrambi contro Sarri, come ricorda la Gazzetta dello Sport.

Da quando è a Milano, Inzaghi ha già superato diversi tabù, adesso resta questo della Lazio, con Sarri che peraltro è pure imbattuto in gare casalinghe contro l'Inter: 5 vittorie e 2 pareggi. Gol e polemiche nelle due precedenti sfide a Roma: nel 2021-22 il dubbio rigore per braccio di Bastoni e poi il 2-1 con Dimarco a terra; lo scorso anno la discussa scelta di mettere Gagliardini titolare sulle tracce di Milinkovic-Savic. Stavolta, però, l'Inter appare più matura e può cancellare un altro fantasma del passato.