"Full Metal Calha" scrive oggi il Corriere della Sera nell'incipit del suo pezzo dedicato a Hakan Calhanoglu, diventato un punto fermo dell'Inter grazie al mix tra il pugno di ferro del mediano dentro il guanto del trequartista: lui e Lautaro Martinez continuano ad essere decisivi, come successo qualche giorno fa nella trasferta di Bergamo.

E adesso in campionato arriva il bello: il prossimo avversario sarà il Frosinone in casa, mentre dopo la sosta si giocherà allo Stadium e al Maradona in due trasferte consecutive. Anche per questa ragione, la partita di mercoledì a Salisburgo in Champions è molto importante per chiudere la qualificazione in anticipo e concentrarsi sulla conservare la vetta. In Austria - conferma il giornale - tornerà a disposizione Marko Arnautovic, fuori dal 24 settembre.