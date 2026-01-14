Oggi è il giorno di Inter-Lecce. Le ultimissime e la probabile formazione nerazzurra, con tante novità dal primo minuto. Spazio anche al calciomercato e agli ultimi aggiornamenti.

Il video
Sezione: Focus / Data: Mer 14 gennaio 2026 alle 12:00
Autore: Raffaele Caruso
vedi letture
Print