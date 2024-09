Il Corriere della Sera offre oggi un punto al ritorno del campionato dopo la sosta per le nazionali. Secondo il quotidiano, Inzaghi ha soltanto un pensiero ed è quello di perfezionare i meccanismi del turnover in modo da gestire al meglio le forze in una settimana che vedrà i nerazzurri impegnati tra Monza, Manchester City e Milan.

In tal senso, Taremi potrebbe essere preziosissimo nelle rotazioni con Lautaro Martinez e Thuram, mentre Palacios si prepara a diventare il vice-Bastoni.