A poco meno di una settimana al gong finale di questa sessione estiva di calciomercato, ultimo weekend per scegliere la pedina mancante per comporre la scacchiera di Simone Inzaghi. A mancare è infatti, come detto e ridetto, un difensore centrale che possa sostituire Ranocchia e dare una mano nelle rotazioni. Secondo il Corriere dello Sport "tra oggi e domani, infatti, l’Inter verificherà definitivamente l’esistenza di qualche spiraglio per Chalobah o Akanji, altrimenti via libera ad Acerbi". Per il primo c’è stata l'insidia del Milan senza dimenticare la presenza del Lipsia, per il ventisettenne svizzero, per il quale il prestito risulta difficile se non impossibile invece, l'Inter tenterà di ingaggiarlo tra un anno non appena sarà scaduto il contratto con il Borussia Dortmund.