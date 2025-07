Roberto Donadoni, intervenuto a margine del FIP Silver Mediolanum Padel Cup di Treviso, ha espresso il proprio parere sul prossimo campionato di Serie A dando un primo giudizio sulle forze in campo: "L’Inter resta una certezza, il Napoli sta cercando di costruire una squadra sempre più importante. Ritengo che Milan, Juventus e Roma diranno la loro, anche in base a come andrà il mercato”.