È pesante l'entità dell'infortunio patito ieri dall'attaccante del Bayern Monaco Jamal Musiala, protagonista ieri di un tremendo scontro di gioco col portiere del Paris Saint-Germain Gigio Donnarumma nel corso del quarto di finale del Mondiale per Club. La società bavarese ha confermato che il giovane talento di Vincent Kompany ha rimediato la frattura del perone con lussazione della caviglia: il giocatore è volato da Orlando alla volta di Monaco di Baviera, dove sarà operato nelle prossime ore. Si presuppone per lui uno stop di 4-5 mesi.

Max Eberl, direttore sportivo del Bayern Monaco, ha espresso il suo dolore per quanto accaduto: "Questo grave infortunio e la lunga assenza di Jamal sono un vero shock per lui e per tutti noi. È un duro colpo per il Bayern. Tutti sanno quanto Jamal sia importante per il nostro gioco e quanto sia fondamentale per la nostra squadra. Inoltre, l'impatto umano è incredibilmente duro; siamo tutti dispiaciuti per lui. Jamal si è appena ripreso da un infortunio e ora dovrà stare fuori per un altro lungo periodo. Da noi riceverà tutto ciò di cui ha bisogno. Lo sosterremo intensamente e gli saremo accanto, e non vediamo l'ora che torni in campo."