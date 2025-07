Ennesima stilettata di Javier Tebas nei confronti del Mondiale per Club. Postando su X un articolo del New York Times che annuncia un nuovo taglio del prezzo dei biglietti per le semifinali del torneo, il numero uno dei club spagnoli lancia una nuova critica pesante verso la competizione fortemente voluta da Gianni Infantino: "Un Mondiale per Club davvero assurdo: giocatori e campionati sono in conflitto, i calendari sono distrutti e l'ecosistema del calcio professionistico è gravemente danneggiato, con centinaia di migliaia di dipendenti coinvolti. Per quanto riguarda gli introiti televisivi e le sponsorizzazioni, tutto è stato detto; alcuni di loro vengono "tirati per le orecchie". Per giunta, i prezzi dei biglietti stanno crollando per "riempire" gli stadi, mentre sorgono problemi fiscali sia per i giocatori che per i club. Potrebbe andare peggio? Ciononostante, c'è chi continua a vendere l'idea che sia stato un successo clamoroso e che sia il futuro del calcio. Che Dio ci salvi da questi individui illogici, per favore".

