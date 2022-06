Già oggi, l'Inter attende il rilancio del Paris Saint-Germain per Milan Skriniar che, stando al Corriere dello Sport, potrebbe alzare l'offerta fino a 70 milioni di euro. Simone Inzaghi spera che non sia necessario sacrificare anche Denzel Dumfries (c'è il Chelsea) oltre al centralone slovacco, la cui cessione aprirebbe le porte a Gleison Bremer: A giorni, svela il quotidiano romano, andrà in scena il summit con il Torino per parlare del brasiliano che preme per approdare a Milano.