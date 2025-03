Anche il Corriere dello Sport conferma il ritorno da titolari di Calhanoglu e Mkhitaryan, ma nella testa di Inzaghi resiste ancora qualche dubbio da sciogliere. Carlos Augusto ha buone chance di entrare a gara in corso per far rifiatare Bastoni (anche oggi in fascia), mentre al centro della difesa è da segnalare il ballottaggio tra De Vrij e Bisseck.

Tra i pali Martinez è favorito su Sommer, mentre in mediana Barella sembra in vantaggio su Frattesi (anche se il sardo è diffidato). In attacco, invece, Correa dovrebbe affiancare Thuram.