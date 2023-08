"Inzaghi ha ottenuto il difensore che chiedeva a tutti i costi. Inter e Bayern, infatti, hanno raggiunto un accordo e Pavard sarà nerazzurro". Anche il Corriere dello Sport dà per chiusa la trattativa tra nerazzurri e bavaresi per il difensore francese, con Tuchel che in cambio avrà Geertruida del Feyenoord. Costo finale dell'operazione: 30 più 2 di bonus.

"Manca ancora qualche dettaglio da sistemare con l’entourage, ma il contratto che firmerà Pavard sarà un quinquennale per un ingaggio da 5 milioni, che beneficerà del decreto crescita. Significa che, al lordo, all’Inter costerà meno di 7 milioni. Non è da escludere che il difensore possa sbarcare a Milano già nella giornata di oggi, ma è molto difficile: più facile che arrivi domani o più avanti. Ad ogni modo, dipende dal via libera definitivo del Bayern, che potrebbe arrivare in tempi rapidi, anche senza aver già preso il sostituto. È già accaduto con Sommer e, nel frattempo, il nuovo portiere non è nemmeno arrivato…", spiega il quotidiano romano.