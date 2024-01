L’Inter dei giorni nostri sta dentro ad un processo di perfezionamento che dà la sensazione d’essere ultimato. Secondo il Corriere dello Sport, il percorso di Simone Inzaghi nel club nerazzurro è sotto gli occhi di tutti e sta conducendo il club in una nuova era come dimostra anche la finale di Champions raggiunta un anno fa, scenario nel quale i nerazzurri non hanno affatto sfigurato dinanzi al calcio di Guardiola e del ricchissimo City.

L'Inter ora ha consapevolezza, ha meccanismi certi, ha un equilibrio stabile tra i reparti. E i singoli si esaltano. Uno schiaffo ai preconcetti sul 3-5-2 e sulla sua presunta natura difensivista. Oggi l'Inter è una "fabbrica di sogni".