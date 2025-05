È Gianluca Manganiello l'arbitro designato per dirigere Inter-Hellas Verona, match valido per la 35ª giornata di Serie A in programma sabato a San Siro alle 20.45. Il fischietto della sezione di Pinerolo avrà come assistenti Perrotti e Del Giovane, con Massimi quarto uomo. In sala VAR ci sarà Paterna, coadiuvato da La Penna.

Di seguito tutte le designazioni dell'AIA per la 35ª giornata del Campionato di Serie A 2024/25 in programma da sabato 3 a lunedì 5 maggio.

CAGLIARI – UDINESE Sabato 03/05 h.15.00

FELICIANI

VECCHI – YOSHIKAWA

IV: MARCHETTI

VAR: PEZZUTO

AVAR: ABISSO

PARMA – COMO Sabato 03/05 h.15.00

DI BELLO

LO CICERO – MORO

IV: PERENZONI

VAR: MERAVIGLIA

AVAR: GHERSINI

LECCE – NAPOLI Sabato 03/05 h.18.00

MASSA

MELI – ALASSIO

IV: RUTELLA

VAR: MARIANI

AVAR: MARINI

INTER – H. VERONA Sabato 03/05 h.20.45

MANGANIELLO

PERROTTI – DEL GIOVANE

IV: MASSIMI

VAR: PATERNA

AVAR: LA PENNA

EMPOLI – LAZIO h.12.30

COLOMBO

TOLFO – DEI GIUDICI

IV: CREZZINI

VAR: ABISSO

AVAR: GARIGLIO

MONZA – ATALANTA h.15.00

PAIRETTO

BACCINI – BERTI

IV: DI MARCO

VAR: GHERSINI

AVAR: PATERNA

ROMA – FIORENTINA h. 18.00

CHIFFI

PRETI – DI GIOIA

IV: ARENA

VAR: MAZZOLENI

AVAR: PEZZUTO

BOLOGNA – JUVENTUS h. 20.45

DOVERI

CARBONE – GIALLATINI

IV: MONALDI

VAR: MARINI

AVAR: MARIANI

GENOA – MILAN Lunedì 05/05 h. 20.45

COLLU

COSTANZO – PASSERI

IV: SANTORO

VAR: GARIGLIO

AVAR: MAZZOLENI

