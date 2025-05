Hansi Flick non vuole correre nessun rischio con Alejandro Balde e Robert Lewandowski in vista del ritorno della semifinale di Champions League contro l'Inter. È quanto sottolinea il Mundo Deportivo, quotidiano molto vicino al mondo blaugrana, mentre fa il punto sull'infermeria del Barcellona dopo l'ultimo infortunio muscolare che costringerà Jules Koundé al forfait a San Siro.

Filtra più ottimismo per il recupero del terzino che dell'attaccante, ma entrambi non sono per nulla certi della convocazione per la sfida di sabato in Liga contro il Valladolid. Una decisione definitiva per l'Inter verrà presa domenica, ma è "né Flick né lo staff medico vogliono correre rischi inutili" perché la stagione è ancora lunga e ci sono tante partite da giocare. Sintetizzando, il Mundo Deportivo scrive che probabilmente "il terzino sinistro non andrà nemmeno a Valladolid per la partita di domani". Nel caso di Lewandowski, invece, "le persone a lui vicine ritengono molto complicato il suo recupero per l'Inter", tanto che l'obiettivo del polacco sarebbe quello di "tornare a disposizione per il Clasico" contro il Real Madrid, in programma l'11 maggio proprio dopo lo scontro con i nerazzurri.

