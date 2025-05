Si avvicina il rientro in campo con la maglia del Lens di Martin Satriano, ai box dallo scorso ottobre in seguito alla rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. A rivelarlo è Will Still, tecnico dei Sang et Or, che spera di poter fare affidamento sull'attaccante uruguaiano per il finale di stagione e oltre, visto che grazie alla salvezza ottenuta dalla squadra è scattato l'obbligo di riscatto per prelevarlo a titolo definitivo dall'Inter: "Martin probabilmente potrà entrare in campo per gli ultimi 15-20 minuti - le sue parole in conferenza -. Sta recuperando da un lungo infortunio, quindi dovremo dargli tempo. Comunque, ha buone sensazioni. Si è allenato a pieno ritmo con noi per due settimane. Martin ha lavorato duramente con lo staff medico e i fisioterapisti per tornare al meglio, è lucido. Anche in termini di mentalità, è molto interessante. Sarà importante per noi in futuro".