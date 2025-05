Sono ben 17 i club europei che, tramite i loro presidenti, direttori sportivi o capi scout, hanno sondato il terreno per Franco Mastantuono, stella 17enne del River Plate che sta incantando l'Argentina con i suoi colpi da fuoriclasse in erba. Stando a Olé, si sono messi in fila società del calibro di: Real Madrid, Barcellona, ​​Atletico Madrid, Manchester United, Liverpool, Arsenal, Chelsea, Newcastle, Wolverhampton, PSG, Olympique Marsiglia, Bayern Monaco, Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen, Milan, Juve e Inter (dei nerazzurri ve ne avevamo parlato lo scorso 28 dicembre).

Una lista che, secondo le previsioni del quotidiano di Buenos Aires, è destinata ad allungarsi da qui a quando il ragazzo compirà 18 anni, ovvero il prossimo 14 agosto. Per ora, comunque, i Millonarios non hanno ricevuto alcuna proposta formale per il classe 2007, il quale non ha espresso una preferenza per una squadra in particolare. "Il miglior club sarà quello che lo vorrà", è il messaggio con cui Olé prova a fare chiarezza nel fiume di notizie che hanno circondato il ragazzo nelle ultime settimane.

Sul piano economico, scrive Olé, solo quattro o cinque società avrebbero la forza di pagare la clausola rescissoria da 45 milioni di euro. Oppure potrebbero accettare un accordo col River per una cifra superiore ai 40 milioni di euro, comprensivo di bonus, magari inserendo nel contratto una percentuale sul futuro trasferimento del giocatore e perfino la possibilità di lasciarlo in prestito nella squadra di Marcelo Gallardo.

Per la cronaca, il Lione ha fatto un tentativo serio tramite il suo presidente, ma non se n'è fatto nulla perché il budget non era sufficiente per coprire l'operazione. Il Manchester City, almeno finora, non ha fatto alcuna mossa.

