La prossima Champions League potrebbe vedere tra le partecipanti ben sei formazioni inglesi. Le britanniche stanno infatti dominando a livello europeo. Grazie ai risultati conseguiti nelle coppe, hanno raggiunto la prima posizione del season ranking della Uefa, davanti alla Spagna che prenderà anch'essa uno slot in più per il torneo dell'anno prossimo.

Ma c'è di più, perché Tottenham e Manchester United hanno dominato l'andata delle semifinali di Europa League, vincendo rispettivamente 3-1 in casa contro il Bodo Glimt e 3-0 in trasferta contro l'Athletic Bilbao. In caso di finale tutta inglese, ci sarebbe la certezza di una sesta squadra in corsa per aggiudicarsi la Coppa dalle grandi orecchie.