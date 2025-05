"Tengstedt è convocato". Comincia con questa notizia la conferenza stampa di Paolo Zanetti, tecnico dell'Hellas Verona, alla vigilia del match di San Siro contro l'Inter: "La salvezza va conquistata sul campo con le prestazioni, servono punti. La preoccupazione è figlia di una prestazione negativa dopo 10 ottime. Il vantaggio è interessante, ma non ci mette a riparo da tutto. Per essere tranquilli bisogna provare a vincere tutte le partite: contro il Cagliari è stata una gara sbagliata. È probabile che l'Inter faccia turnover, ma ha una rosa per competere su tutti gli obiettivi che ha".

Zanetti dovrà trovare soluzioni in difesa, dove saranno assenti gli squalificati Ghilardi e Coppola oltre all'infortunato Dawidowicz: "Dietro le scelte sono abbastanza obbligate. Rientrerà Daniliuc e ci sarà Valentini, mentre il terzo sarà da scegliere il terzo. A centrocampo abbiamo sofferto maggiormente in questa partita con il Cagliari, faremo in modo che sia un caso isolato. Oltre alla condizione servono gli occhi della tigre. Tatticamente eravamo abituati a giocare in un certo modo, Dawidowicz ci dava equilibrio. Col Cagliari non siamo arrivati nella condizione giusta, ma non ho avuto avvisaglie in settimana e non abbiamo poi gestito bene le emozioni. I singoli? In squadra non ci sono fenomeni, né in panchina, né in campo. Dobbiamo metterci tutto, né Mosquera, né Sarr, né Tengstedt possono risolvere le cose da soli. Suslov ha fatto zero gol, ma lui per esempio ci prova sempre tirando molto in porta.

A centrocampo dovrebbe invece esserci Niasse: "Sicuramente sarà della partita, è un giocatore che sta bene avendo avuto un infortunio più leggero. Una partita che è tosta, lui sarà utile per questa partita. Suslov dietro ad un'unica punta? Può essere una soluzione. Mosquera ci ha sempre dato tanto a partita in corso, faremo delle valutazioni. Lambourde? Se l'ho messo è perché ho fiducia in lui, ma è un 2006 e serve tempo".