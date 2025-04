Da ex blaugrana che partita sarà stasera per i nerazzurri? La Gazzetta dello Sport lo chiede a Demetrio Albertini: "In un'eliminatoria il Barça non sbaglia mai la prima gara in casa perché la interpreta come una finale - dice l'ex centrocampista di Milan e Barça -. Domenica ho visto l'Inter sulle gambe e spero che abbia recuperato le energie altrimenti negli uno contro uno l'aspetta una notte difficile".