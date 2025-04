Thuram a sorpresa. Il Corsport si stupisce per la probabile presenza dal 1' del francese stasera a Barcellona: "Se il suo ritorno in gruppo alla vigilia era nei programmi, non appariva così scontata la possibilità che potesse partire da titolare. Le sensazioni vanno proprio in questa direzione. La premessa è che il francese non ha tutti i 90’ nelle gambe. Inzaghi, quindi, deve decidere se sia meglio farlo partire dall’inizio o lanciarlo in corsa. Ma l’orientamento è giocarsi la carta subito, per poi gestirla, visto che ci sarà pure una gara di ritorno, solo martedì prossimo".

Per il resto, Bisseck per l'infortunato Pavard e Dimarco confermato a sinistra.

PROBABILE INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro.