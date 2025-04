Sulle pagine del "Giorno" si racconta oggi la storia dell'Inter Club La Remuntada, il cui presidente Alberto Caimi è un milanese da 40 anni residente in Spagna. Caimi racconta che il gruppo nasce "In prima istanza nel 2002 col nome Inter Club Barcellona. Nel 2010 il club blaugrana fa quella campagna mediatica che molti ricordano e al bar dove ci ritroviamo tuttora a vedere le partite c’erano dei tifosi non associati che sono usciti a festeggiare. Dall’alto gli è arrivato di tutto: dai secchi d’acqua alle sedie. Questi ragazzi hanno deciso di creare l’Inter Club La Remuntada, ma senza associarsi al Centro Coordinamento".

Cosa che faranno nel 2018, da qui la decisione di fondere le due realtà, lasciando il nome "La Remuntada". I soci oggi sono 146, una cinquantina dei quali saranno stasera allo stadio per tifare Inter. "Può finire in qualsiasi modo, loro sono uno squadrone ma nell’Inter Club abbiamo tanti ottimisti...", aggiunge Caimi. "Quando la squadra è venuta a giocare a Barcellona sono sempre andato a vederla allo stadio, compreso quando finì 3-3 con doppietta di Lewandowski. Il fatto che non ci sia non è una brutta notizia...".