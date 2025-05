Si torna a parlare di un possibile futuro di Milan Skriniar in Serie A. Secondo il Corriere dello Sport, uno dei club interessati allo slovacco sarebbe la Lazio, che in estate potrebbe perdere sia Alessio Romagnoli che Mario Gila, quest'ultimo accostato di recente anche all'Inter in vista di un possibile aggiornamento della rosa nerazzurra nel reparto arretrato. Inoltre, anche Patric e Gigot sono in bilico.

Skriniar a fine giugno tornerà al Paris Saint-Germain dopo il prestito al Fenerbahce. In concorrenza con lo slovacco, in chiave Lazio ci sono altri nomi come Gomez (Velez), Faes (Leicester), Mosquera (Valencia) e Hajdari (Lugano).