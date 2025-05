Non solo l'Inter, anche il Barcellona farà turnover in campionato con vista sulla Champions League. Secondo Mundo Deportivo, il dubbio principale contro il Valladolid è tra i pali: ballottaggio tra Szczesny e Ter Stegen, che potrebbe rientrare dopo il lungo infortunio. In difesa Eric Garcia giocherà a destra come ha fatto con l'Inter dopo l'infortunio di Koundé. In mezzo Araujo e Christensen con Gerard Martin a sinistra e Balde pronto ad entrare per mettere minuti nelle gambe in vista di martedì.

A centrocampo Gavi al posto di uno tra De Jong e Pedri, Fermin Lopez per Dani Olmo e in attacco Ansu Fati e Pau Victor pronti a dare riposo a uno tra Lamine e Raphinha, se non ad entrambi. Confermato Ferran Torres come punta centrale.