Non sarà facile ricostruire la difesa per Zanetti, alle prese con diverse assenze nel reparto arretrato. Domani, contro l'Inter, mancheranno infatti gli squalificati Ghilardi e Coppola, oltre all'infortunato Dawidowicz (il polacco dovrebbe rientrare con il Lecce).

Dando per scontato la conferma della difesa a tre, dovrebbe esserci l'accentramento di Valentini con Daniliuc e Frese ai suoi lati. Niasse dovrebbe trovare posto in mezzo al campo, mentre Sarr e Mosquera formeranno ancora la coppia d'attacco, con Tengstedt recuperato solo per la panchina. Suslov, uscito con il Cagliari nel primo tempo per un virus, dovrebbe esserci ma non dal 1'. Stagione finita da tempo per Harroui.

PROBABILE VERONA (3-5-2): Montipò; Daniliuc, Valentini, Frese; Tchatchoua, Duda, Niasse, Bernede, Bradaric; Sarr, Mosquera.