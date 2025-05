L'appuntamento in Champions League contro l'Inter di martedì sera può aspettare. Prima, ha puntualizzato Hansi Flick in conferenza stampa, il Barcellona deve pensare a battere il Valladolid per avvicinare la vittoria della Liga: "Il nostro obiettivo è vincere il campionato - le parole del tecnico tedesco -. È un titolo che si vince dopo una lunga stagione, quindi bisogna giocare ai massimi livelli. Non ci interessa se la prossima stagione i nostri avversari saranno in Segunda Division, in questo tipo di partite si può perdere la Liga. Vale la pena ricordare quello che abbiamo sofferto contro Leganés e Las Palmas nella prima metà della stagione".

Detto dell'importanza della sfida, l'ex allenatore del Bayern Monaco ha precisato che domani ricorrerà al turnover: "Abbiamo visto contro l'Inter che giocatori come Koundé possono infortunarsi, dobbiamo ascoltare il parere dello staff medico per determinare quale giocatore abbia bisogno di riposo. Le settimane decisive stanno arrivando e, ovviamente, dovremo fare delle rotazioni. Tutti quelli che sono in forma viaggeranno con noi, abiamo bisogno di tutta l'energia positiva che ho visto nell'allenamento di oggi. Posso cambiare molte cose nella formazione di domani. Come allenatore, devo pensare anche alle prossime partite, ma io vivo nel presente. Domani abbiamo una partita e dobbiamo vincerla. Se faremo una partita speciale contro il Valladolid, potrebbe cambiare la formazione titolare contro l'Inter".

A proposito dei due infortunati Robert Lewandowski e Balde, Flick ha dato aggiornamenti importanti: "Dobbiamo aspettare e vedere come procedono le cose giorno per giorno. Entrambi sono sulla strada giusta, ma dobbiamo aspettare e vedere. Lo stesso vale per Casadó, che ha svolto parte dell'allenamento oggi. Non possiamo correre rischi. Robert sta progredendo molto bene, meglio di quanto ci aspettassimo. Vedremo. È un grande professionista e lavora sempre sodo per essere al 100%. Potrebbe tornare martedì".

Infine, Flick chiarisce il piano per Ter Stegen, portiere fresco di recupero dopo il lungo infortunio: "Penso che sia positivo per i portieri avere qualche minuto di riposo, e sarà così anche per Tek (Szczęsny, ndr): Marc è sulla buona strada e la sua prestazione in allenamento è stata fantastica. Non penso di cambiare nulla fino alla fine della stagione, ma potrei: le cose stanno così. Domani gioca Marc (Ter Stegen, ndr)".

