Le assenze certe per Inzaghi saranno quattro: Bastoni, Zielinski, Dumfries e Lautaro. Secondo quanto riferisce il Corriere dello Sport, Correa parte in vantaggio su Arnautovic, mentre De Vrij e Zalewski torneranno in panchina. Darmian e Dimarco dal 1' sulle fasce, in difesa spazio a Carlos Augusto con Pavard e Acerbi.

PROBABILE INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Carlos Augusto; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Correa.