Il Corriere dello Sport vede un'Inter annebbiata, il cui avversario numero uno è la stanchezza. Domani si torna in campo, sapendo anche di avere un impegno europeo col Benfica martedì.

Avrebbero bisogno di riposare "Lautaro, Mkhitaryan e Bastoni, gli unici tre (oltre a Sommer, in porta) ad aver sempre cominciato da titolari nelle prime sette partite della stagione", ma anche lo stesso Calhanoglu frenato settimana scorsa da un affaticamento.

Ci sono delle rotazioni da puntellare. "Gli infortuni e il graduale inserimento dei nuovi arrivati rendono l’operazione non istantanea, ma quella del turnover è una sfida da vincere e sui cui poter puntare per essere in grado di sognare in grande. Salernitana e Bologna, con il Benfica nel mezzo, daranno ulteriori risposte su questa nuova Inter", riporta ancora il Corsport.