Nel giro di interviste post Torino-Inter, Simone Inzaghi ieri sera ha fatto tappa anche davanti ai microfoni di Rai Radio 1: "Sono stati bravissimi i ragazzi, abbiamo fatto un'ottima partita, di qualità e lucidità, contro una squadra organizzata che non perdeva da nove partite in casa. Siamo stati molto bravi a giocare bene tecnicamente, anche dopo il diluvio che poteva disorientarci", le parole del tecnico nerazzurro.

Nove cambi rispetto a martedì, hanno risposto tutti bene. Può essere utile anche in proiezione futura pensando al Mondiale per Club?

"Sicuramente, c'è bisogno di tutti. Sapevamo che c'era qualche giocatore che non aveva i novanta minuti nelle gambe ma che ci avrebbe dato una mano pur essendo stanco. Bravi tutti, chi è partito e chi è subentrato. Vogliamo fare le ultime due partite di campionato nel migliore dei modi".

La condizione fisica c'è.

"Sì, siamo stati bravi e organizzati, mantenendo bene le distanze E' così che bisogna fare".

