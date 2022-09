"La famiglia Zhang, attraverso un finanziamento soci che sarà poi convertito in capitale sociale, immetterà nel club un centinaio di milioni che consentirà di chiudere la stagione rispettando tutti gli obblighi". E' questa la notizia che trapela dal Consiglio d'amministrazione di ieri e che oggi tratta anche il Corriere dello Sport. "Una legge dello Stato permette di coprire in cinque anni le perdite per i due esercizi post pandemia (2020-21 e 2021-22) e teoricamente non era obbligatorio l'aumento di capitale, ma certamente così la vita quotidiana del club sarà più semplice e la situazione debitoria meno pressante. Verosimile che il presidente usi una parte dei soldi rimasti dal prestito di 291 milioni chiesto da Suning e accordato, nel giugno 2021, da Oaktree".