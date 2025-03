L'Inter è attesa da un aprile di fuoco, con 9 partite annotate in calendario nei prossimi 28 giorni tra campionato, Champions League e Coppa Italia. A sottolinearlo ci pensa il Corriere dello Sport, ricordando anche che il percorso finora perfetto ha permesso ai nerazzurri di giocare già 43 partite e di averne almeno altre 13 da disputare, nella speranza che possano essere anche di più.

Il tour de force comincia nel tardo pomeriggio di oggi contro l'Udinese, mentre i prossimi avversari in campionato saranno Parma e Cagliari. In queste giornate invece il Napoli incontrerà Milan, Bologna ed Empoli, mentre l'Atalanta se la vedrà con Fiorentina, Lazio e Bologna. "Insomma, ci potrebbe essere spazio per un ulteriore allungo, dopo che, negli ultimi 7 turni, pur sprecando il recupero con la Fiorentina, l’Inter ha già guadagnato 6 punti sul Napoli e 3 sull'Atalanta", scrive il Corsport.