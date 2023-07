Anche il Corriere dello Sport sottolinea: il Bayern non molla Yann Sommer e lo fa capire nel modo più evidente, ossia facendolo giocare tutti i 90 minuti dell’amichevole contro il Kawasaki Frontale. "Una bella differenza rispetto a Mané, che è ad un passo dal trasferimento all’Al Nassr ed è rimasto direttamente fuori - si legge -. Per il via libera, occorre che il Bayern trovi prima un sostituto. L’ultima idea è convincere il Brentford a lasciar andare Raya in prestito".