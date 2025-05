L'Inter riprenderà ad allenarsi da oggi per affrontare le ultime tre sfide stagionali contro Lazio, Como e Paris Saint-Germain, a meno di non doverne aggiungere un'altra per lo spareggio scudetto in Serie A. Si può ancora terminare con un doppio trionfo, con uno o con nulla in mano, come ricorda Tuttosport.

In dieci, dirigenti a parte, vivranno le prossime gare con uno spirito di grande rivalsa. Sono Simone Inzaghi, Lautaro Martinez, Barella, Bastoni, Calhanoglu, Dimarco, Dumfries, Darmian, De Vrij e Correa. Erano già tutti all'Inter quando i nerazzurri persero il campionato 2021/22 a favore del Milan di Pioli e c'erano anche nella finale di Champions League del 2022/23.

In campionato la situazione è simile a quella di tre anni fa, si insegue e si spera in un passo falso della prima, dovendo comunque vincere le proprie due gare. Ma l'obiettivo vero del gruppo è l'Europa e lo si è capito, si legge, dalla fame messa nelle partite di Champions League.