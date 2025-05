Inzaghi ha concesso riposo ai suoi per ricaricare le batteria, ma qualcuno ad Appiano Gentile si è comunque presentato. Sfruttando proprio la giornata di stacco, gli infortunati si sono presentati al centro sportivo nerazzurro per accelerare il loro recupero come racconta la Gazzetta dello Sport.

Le indicazioni sono molto positive, ragionando in ottica Lazio: l’unico forfait certo è quello di Lautaro, mentre aumenta l'ottimismo per rivedere tra i convocati Pavard, Frattesi e Mkhitaryan.

Secondo la rosea, probabilmente nessuno di loro sarà titolare, ma partendo dalla panchina saranno un’opzione in più per Inzaghi, anche per gestire i minutaggi di chi invece giocherà dal 1'. Entro venerdì, tutti e tre torneranno in gruppo e, salvo contrattempi, si renderebbero disponibili per la partita contro la squadra di Baroni. Tutto sarà gestito con cautela da Inzaghi e dal suo staff, evidentemente, però è chiaro che, con il Napoli a un solo punto di distanza, qualcosa cambia nell’avvicinamento alle partite.