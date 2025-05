Beppe Marotta, presidente dell'Inter, usa una metafora calcistica per spiegare le sanzioni che, a norma di legge, vengono comminate a coloro che commettono reati nel campo della pirateria audiovisiva: "La pirateria ha rappresentato e rappresenta sicuramente un grande danno per il movimento calcistico, è ora di dire basta - ha spiegato il dirigente varesino nella conferenza stampa dedicata alla lotta contro la pirateria audiovisiva nel calcio tenutasi al Salone del Coni -. Per cui questa legge, che è stata varata due anni fa, sarà usata a dispetto di quelle che sono le irregolarità. Se prima c'era il cartellino giallo, oggi c'è il cartellino rosso. Questo serve veramente per riequilibrare quelli che sono i ricavi di un movimento che è sempre in difficoltà".

