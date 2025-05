Nel calcio esistono momenti in cui la storia, i successi e l'identità di un club si intrecciano in modo indissolubile con il simbolo più riconoscibile: la maglia. E proprio alla maglia dell'Inter è dedicato 'Le maglie dell'Inter'. Tutte le divise nerazzurre dal 1908 ad oggi, il libro del club scritto dal giornalista e ingegnere Francesco Ippolito, la cui seconda edizione è in libreria da oggi 14 maggio, edita da Giunti Editore in collaborazione con FC Internazionale Milano.

A introdurre questa nuova edizione è Giuseppe Marotta, attuale Presidente dell'Inter, che sottolinea con intensità il valore simbolico della divisa nerazzurra: "La maglia di una squadra, con i suoi colori inconfondibili, rappresenta molto più di un semplice indumento: è un simbolo di appartenenza che unisce tifosi, giocatori e dirigenti in un legame indissolubile". Marotta lega questa riflessione al recente trionfo che ha segnato la stagione 2023/24, sottolineando come "le due stelle e il Tricolore oggi splendano sul petto dei nostri giocatori a testimonianza di sacrifici, sogni, record e vittorie."

Il libro di Ippolito non è solo un catalogo visivo: è una narrazione dettagliata e appassionata che attraversa l'intera storia dell'Inter attraverso le sue maglie. Ogni stagione è documentata con migliaia di illustrazioni originali e centinaia di fotografie, molte delle quali inedite. Vengono presentate le prime divise e quelle di riserva, le casacche da portiere, da allenamento e pre-gara, le maglie speciali, senza tralasciare patch e scritte celebrative che rendono ogni maglia unica e irripetibile.

Nella prefazione della prima edizione, riconfermata in questa nuova stampa, Javier Zanetti racconta il legame profondo e personale che lo unisce alla maglia nerazzurra. "Ti cade addosso come un tessuto della seta più preziosa, ti si modella sul corpo e si fonde con la tua anima", scrive il Vicepresidente, che ricorda con emozione ognuna delle oltre sessanta divise indossate nelle sue 858 presenze in nerazzurro.

Oltre a questi contributi di grande valore, l'autore ha approfondito aspetti spesso trascurati: l'evoluzione del logo dell'Inter; i cambiamenti tecnici dei tessuti, dalle camicie dei pionieri alle attuali maglie in poliestere riciclato; la curiosa storia della squadra mista Inter/Milan, e soprattutto ha inserito nuove maglie scoperte che arricchiscono ulteriormente l'opera: "Sono onorato che l'introduzione di questa nuova edizione porti la firma del Presidente Giuseppe Marotta, che si aggiunge alla prefazione di Javier Zanetti e alla postfazione del Maestro Andrea Bocelli. Tre firme d'eccellenza che danno ancora più valore a un lavoro che ho curato con dedizione totale", ha commentato su LinkedIn l'autore del libro Francesco Ippolito.

Pubblicato per la prima volta nel 2023, il volume ha incontrato il favore del pubblico e della critica, diventando un punto di riferimento per tifosi, collezionisti e appassionati di storia sportiva. Con questa nuova edizione aggiornata, l'opera di Francesco Ippolito si conferma come un tributo autentico alla storia visiva e identitaria dell'Inter, una guida per comprendere non solo il passato, ma anche lo spirito di un club che ha saputo trasformare due semplici colori in una leggenda.

Il libro è già disponibile in tutte le librerie italiane e online.