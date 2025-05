Lavoro personalizzato oggi alla Pinetina per Lautaro Martinez. Come riportato da Sky Sport, anche gli altri tre giocatori assenti contro il Torino, ovvero Benjamin Pavard, Davide Frattesi ed Henrikh Mkhitaryan, hanno svolto allenamento a parte, ma domani faranno parte del lavoro con il gruppo in prospettiva di venerdì, quando è previsto il rientro a pieno regime con il lavoro intero insieme ai compagni e il ritorno a disposizione del tecnico nerazzurro Simone Inzaghi per il delicatissimo match di domenica sera contro la Lazio.

