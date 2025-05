Trent'anni in rossonero e oggi vicepresidente e amministratore delegato del Monza, Adriano Galliani è stato intervistato da Sportmediaset alla vigilia della finale di Coppa Italia tra il suo ex Diavolo e il Bologna: "Oggi non sono più al Milan, ma 31 anni non possono certo essere dimenticati e quindi domani tifo Milan" ha detto lo storico braccio destro di Berlusconi.

Come sta dopo la retrocessione del Monza?

"Sono triste perché sono nato e cresciuto a Monza, lo tifo fin da bambino. Con Berlusconi l'abbiamo portato dalla C alla A, purtroppo quest'anno è andata così ma ci riproveremo l'anno prossimo".

Chi vince la Coppa Italia?

"Non faccio pronostici, guardate Inter-Barcellona".

Sulla corsa scudetto:

"Un punto di vantaggio è tanto...".

